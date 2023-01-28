Які населені пункти Харківщини обстріляла армія РФ, розповіли в Генштабі

Райони щонайменше 14 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог веде оборону і обстріляв позиції українських захисників у районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне.

На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань супротивника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога залишається високою на всій території України.