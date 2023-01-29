На Харківщині ворог обстріляв 18 населених пунктів – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 січня.
Наступальних дій на Харківщині противник минулої доби не вів. На Куп’янському напрямку – обороняється. При цьому тривають обстріли – переважно прикордонних та прифронтових населених пунктів.
“На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів
Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань, Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині“, – навели дані у зведенні Генштабу.
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Загалом по території України за добу армія РФ завдала 1 ракетного та 32 авіаційних ударів, а також здійснила понад 65 обстрілів з РСЗВ. Постраждала, зокрема, цивільна інфраструктура Донецької та Херсонської областей. Є поранені та загиблі серед мирного населення.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2023 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 29 січня".