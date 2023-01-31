Погибший, раненая и разрушения — Синегубов о сутках на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов больше всего «досталось» Купянску и Волчанску.
«В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции. В Купянске в результате вражеских обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома», — сообщил Синегубов в сводке на утро 31 января.
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По информации начальника ХОВА, оккупанты также обстреляли Стрелечью, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Полный список пострадавших населенных пунктов привел в утренней сводке Генштаб ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов больше всего «досталось» Купянску и Волчанску".