Погибший, раненая и разрушения — Синегубов о сутках на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов больше всего «досталось» Купянску и Волчанску.

«В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В городе были повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции. В Купянске в результате вражеских обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома», — сообщил Синегубов в сводке на утро 31 января.

По информации начальника ХОВА, оккупанты также обстреляли Стрелечью, Двуречную и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Полный список пострадавших населенных пунктов привел в утренней сводке Генштаб ВСУ.