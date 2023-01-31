Загиблий, поранена та руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за минулу добу в Харківській області через обстріли найбільше “дісталося” Куп’янську та Вовчанську.

“Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об’єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції. У Куп’янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об’єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки“, – повідомив Синєгубов у зведенні на ранок 31 січня.

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За інформацією начальника ХОВА, окупанти також обстріляли Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів. Повний список постраждалих населених пунктів навів у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.