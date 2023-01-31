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Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини за добу – Генштаб

Події 07:11   31.01.2023
Оксана Горун
Ворог обстріляв 17 населених пунктів Харківщини за добу – Генштаб

Генштаб ЗСУ поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається без особливих змін, на Куп’янському ворог обороняється.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському та Запорізькому напрямках – обороняє раніше захоплені рубежі. Відзначається зневіра особового складу підрозділів російської федерації у рішеннях власного військово-політичного керівництва та виснаження особового складу від інтенсивності бойових дій“, – зазначили у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 31 січня.

По території Харківської області ворог продовжує стріляти з усіх доступних видів зброї. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля кордону та лінії фронту.

Окупанти обстріляли райони населених пунктів Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині. На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка”, – перерахували в Генштабі.

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Загалом по території України ворог завдав за добу три авіаційні та чотири ракетні удари. А також здійснив понад 60 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 07:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував, що ситуація на Слобожанському напрямку залишається без особливих змін, на Куп’янському ворог обороняється".