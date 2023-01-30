“Можуть тілами закидати наші укріплення”: Світан оцінив шанси РФ взяти Харків

Іти на Харків – це “безглуздий рух”, заявив український військовий експерт полковник запасу Роман Світан, відповідаючи на запитання журналіста Дмитра Гордона про те, чи зможуть росіяни взяти місто у разі нового масштабного наступу.

Інтерв’ю було опубліковане на YouTube-каналі “В гостях у Гордона”.

Світан висловив думку, що російська армія може лише підійти до Харкова, але не захопити місто.

“Харків – можуть тільки підійти. Теоретично можуть підійти фронтально. Підійти та почати видавлювати. Не оточенням, а як вони зараз, припустимо, у Бахмуті намагаються це зробити. Це буде те саме. Тобто, ось так підійдуть, можуть дійти до Харкова, тілами закидати наші укріплення, припустимо, з боку Бєлгорода. Дійти до Харкова. Упруться в міські будівлі та зупиняться, як зупинилися в районі Бахмута. Знову безглуздий рух. Воно саме по собі просто безглузде. Його просто ніхто робити не буде”, – вважає експерт.

Читайте також: ISW проаналізував статтю Bloomberg і оцінив ймовірність наступу на Харківщину

Раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що новий наземний наступ Росії з півночі наприкінці зими або на початку весни є ймовірним. При цьому, за його словами, загарбники можуть спробувати піти на захід від Харкова, щоб під ударом опинилися Полтава та Дніпро. Також про можливий наступ РФ на Харківщину заявляв начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. А заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький прогнозує активні бойові дії в лютому-березні в Луганській та Донецькій областях і не виключає, що росіяни можуть знову спробувати перейти держкордон та зайти на Куп’янський напрямок.