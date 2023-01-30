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«Могут телами забросать наши укрепления»: Свитан оценил шансы РФ взять Харьков

Общество 22:11   30.01.2023
Елена Нагорная
«Могут телами забросать наши укрепления»: Свитан оценил шансы РФ взять Харьков

Идти на Харьков — это «бестолковое движение», заявил украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, смогут ли россияне взять город в случае нового масштабного наступления.

Интервью было опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Свитан выразил мнение, что российская армия может только подойти к Харькову, но не захватить город.

«Харьков — могут только подойти. Теоретически могут подойти фронтально. Подойти и начать выдавливать. Не окружением, а как они сейчас, допустим, в Бахмуте пытаются это сделать. Это будет то же самое. То есть, вот так подойдут, могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода. Дойти до Харькова. Упрутся в городские постройки и остановятся, как остановились в районе Бахмута. Опять бестолковое движение. Оно само по себе просто бестолковое. Его просто никто делать не будет», — считает эксперт.

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Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что новое наземное наступление России с севера в конце зимы или в начале весны является вероятным. При этом, по его словам, захватчики могут попытаться пойти на запад от Харькова, чтобы под ударом оказались Полтава и Днепр. Также о возможном наступлении РФ на Харьковщину заявлял начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. А замначальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий прогнозирует активные боевые действия в феврале-марте в Луганской и Донецкой областях и не исключает, что россияне могут снова попытаться перейти госграницу и зайти на Купянское направление.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Идти на Харьков — это «бестолковое движение», заявил украинский военный эксперт полковник запаса Роман Свитан, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, смогут ли россияне взять город в случае нового масштабного наступления.".