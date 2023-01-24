Армия РФ может попытаться перейти госграницу на Купянском направлении — ГУР

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий прогнозирует активные боевые действия в феврале-марте в Луганской и Донецкой областях и не исключает, что россияне могут снова попытаться перейти государственную границу и зайти на Купянское направление.

«Мы еще видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области», — рассказал он изданию «Укринформ».

По словам Скибицкого, РФ сейчас проводит мощную информационную кампанию, чтобы растянуть украинские силы и напугать население.

«Вы же смотрите, как много именно российских аналитиков, которые сейчас работают за рубежом, говорят о 220 тысячах группировки на территории Беларуси, а совсем недавно говорили там развернуто 150 тысяч… На самом деле их нет там. Группировка, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года», — отметил он.

В РФ сейчас, по данным заместителя начальника ГУР, призвано 315 тысяч человек, проводится очередная мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. В случае дополнительного призыва 500 тысяч человек возникнут еще большие проблемы с их обеспечением, считает Скибицкий.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что новое наземное наступление России с севера в конце зимы или в начале весны является вероятным. При этом, по его словам, захватчики могут попытаться пойти на запад от Харькова, чтобы под ударом оказались Полтава и Днепр.

Также о возможном наступлении РФ на Харьковщину заявлял начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.