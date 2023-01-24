Армія РФ може спробувати перейти держкордон на Куп’янському напрямку – ГУР

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький прогнозує активні бойові дії у лютому-березні в Луганській та Донецькій областях і не виключає, що росіяни можуть знову спробувати перейти державний кордон та зайти на Куп’янський напрямок.

“Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області”, – розповів він виданню “Укрінформ”.

За словами Скібіцького, РФ зараз проводить потужну інформаційну кампанію, щоб розтягнути українські сили та налякати населення.

“Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тисяч угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили там розгорнуто 150 тисяч… Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року”, – зазначив він.

У РФ зараз, за ​​даними заступника начальника ГУР, призвано 315 тисяч осіб, проводиться чергова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. У разі додаткового відмобілізування 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми з їхнім забезпеченням, вважає Скібіцький.

Раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак заявив, що новий наземний наступ Росії з півночі наприкінці зими або на початку весни є ймовірним. При цьому, за його словами, загарбники можуть спробувати піти на захід від Харкова, щоб під ударом опинилися Полтава та Дніпро.

Також про можливий наступ РФ на Харківщину заявляв начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.