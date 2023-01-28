ISW проанализировал статью Bloomberg и оценил риски наступления на Харьковщину

РФ, вероятно, готовится к проведению решительных стратегических действий в следующие полгода с целью вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины. Скорее всего, это будет происходить в Луганской области или же в районе Угледара на Донеччине.

Об этом пишет Американский Институт изучения войны (ISW), анализируя материал издания Bloomberg о том, что Путин готовит новое наступление в феврале или марте.

По данным ISW, об этом может свидетельствовать переброска войск 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область.

Решительным стратегическим действием войск РФ на Луганщине может быть либо крупное наступление, либо оборонительная операция по разгрому контрнаступления Украины, считают аналитики.

При этом, пишет ISW, недавние ограниченные наземные атаки России в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы рассеять украинские силы и создать условия для наступления на Луганщине. Никаких признаков того, что российские войска формируют ударные группы в Беларуси, также нет.

«Российские блоггеры также все чаще списывают идею второго нападения на Киев на информационную операцию и предполагают, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина или соседняя Харьковская область», — пишут аналитики.

27 января, пишет ISW, армия РФ провела разведывательную операцию боем на северо-востоке Харьковской области. Один из блогеров заявил, что российские силы прорвали оборону Украины в районе Терновой, проникнув на 500 метров в глубину.