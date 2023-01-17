Live
  • Вторник 17.01.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

У РФ дефицит техники под Купянском — комментарий ISW и военного аналитика

Мир 08:06   17.01.2023
Оксана Горун
У РФ дефицит техники под Купянском — комментарий ISW и военного аналитика Фото: карта ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) сконцентрировал внимание на сообщении Генштаба ВСУ о проблемах оккупантов из РФ на северо-востоке Харьковщины и Луганщине.

«Украинский Генштаб сообщил, что российским силам не хватает боевой техники и личного состава на Купянском направлении, заявив, что в одном танковом батальоне 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии на передовой остается всего 30 человек личного состава и 10 действующих танков Т-80БВ. (из штатного состава примерно 30 танков)», — отметили аналитики ISW.

Эту же информацию Генштаба прокомментировал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление Александр Коваленко.

«Согласно сообщению Генштаба ВСУ в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов осталось всего 10 танков Т-80БВ и 30 оккупантов. То есть, батальон сократился до роты, имея штатные потери более 60%, что несовместимо с боеспособностью. В данной ситуации правильным было бы данное подразделение выводить из зоны БД для восстановления боеспособности, но этого никто не делает. Никто не делает, поскольку заменить этих суицидников РОВ (российским оккупационным войскам — Ред.) некем, особенно если говорить о технической компоненте. Танков для компенсации потерь — нет», — заявил Коваленко.

Читайте также: Наступление РФ в Украине будет массовым суицидом — военный обозреватель

При этом он отметил, что упомянутый 26-й танковый полк входит в подчинение 47-й танковой дивизии, ответственной за оборону Нижней Дуванки (район Сватово).  Подразделения этой дивизии «поступательно, но весьма планомерно теряют боеспособность».

«Освобождение Нижней Дуванки — это шах и мат Сватово», — считает аналитик.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:39
19 поврежденных домов и двое раненых — Синегубов об обстрелах Харьковщины
08:29
Родила в «скорой»: на Харьковщине медики приняли роды в пути
07:28
Армия РФ обстреляла больше десятка населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
06:00
Сегодня 17 января: какой праздник и день в истории
22:02
Землю за 220 миллионов возле Пятихаток требует вернуть Харькову прокуратура

  • Категории: Мир, Украина, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «У РФ дефицит техники под Купянском — комментарий ISW и военного аналитика»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 08:06;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) сконцентрировал внимание на сообщении Генштаба ВСУ о проблемах оккупантов на северо-востоке Харьковщины и Луганщине".