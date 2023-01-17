У РФ дефицит техники под Купянском — комментарий ISW и военного аналитика
Американский Институт изучения войны (ISW) сконцентрировал внимание на сообщении Генштаба ВСУ о проблемах оккупантов из РФ на северо-востоке Харьковщины и Луганщине.
«Украинский Генштаб сообщил, что российским силам не хватает боевой техники и личного состава на Купянском направлении, заявив, что в одном танковом батальоне 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии на передовой остается всего 30 человек личного состава и 10 действующих танков Т-80БВ. (из штатного состава примерно 30 танков)», — отметили аналитики ISW.
Эту же информацию Генштаба прокомментировал украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление Александр Коваленко.
«Согласно сообщению Генштаба ВСУ в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов осталось всего 10 танков Т-80БВ и 30 оккупантов. То есть, батальон сократился до роты, имея штатные потери более 60%, что несовместимо с боеспособностью. В данной ситуации правильным было бы данное подразделение выводить из зоны БД для восстановления боеспособности, но этого никто не делает. Никто не делает, поскольку заменить этих суицидников РОВ (российским оккупационным войскам — Ред.) некем, особенно если говорить о технической компоненте. Танков для компенсации потерь — нет», — заявил Коваленко.
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При этом он отметил, что упомянутый 26-й танковый полк входит в подчинение 47-й танковой дивизии, ответственной за оборону Нижней Дуванки (район Сватово). Подразделения этой дивизии «поступательно, но весьма планомерно теряют боеспособность».
«Освобождение Нижней Дуванки — это шах и мат Сватово», — считает аналитик.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 08:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) сконцентрировал внимание на сообщении Генштаба ВСУ о проблемах оккупантов на северо-востоке Харьковщины и Луганщине".