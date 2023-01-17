Live
  • Вівторок 17.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

У РФ дефіцит техніки під Куп’янськом – коментарі ISW та військового аналітика

Світ 08:06   17.01.2023
Оксана Горун
У РФ дефіцит техніки під Куп’янськом – коментарі ISW та військового аналітика Фото: мапа ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) сконцентрував увагу на повідомленні Генштабу ЗСУ про проблеми окупантів із РФ на північному сході Харківщини та Луганщині.

“Український Генштаб повідомив, що російським силам не вистачає бойової техніки та особового складу на Куп’янському напрямку, заявивши, що в одному танковому батальйоні 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії на передовій залишається лише 30 осіб особового складу та 10 діючих танків Т-80БВ (зі штатного складу приблизно 30 танків)”, – зазначили аналітики ISW.

Цю інформацію Генштабу прокоментував український військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ в одному з танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів залишилося всього 10 танків Т-80БВ і 30 окупантів. Тобто, батальйон скоротився до роти, маючи штатні втрати більше 60%, що несумісно з боєздатністю. У цій ситуації правильним було б цей підрозділ виводити із зони БД для відновлення боєздатності, але цього ніхто не робить. Ніхто не робить, оскільки замінити цих суїцидників РОВ (російським окупаційним військам – Ред.) ніким, особливо якщо говорити про технічний компонент. Танків для компенсації втрат – немає” , – заявив Коваленко.

Читайте також:  Наступ РФ в Україні буде масовим суїцидом – військовий оглядач

При цьому він зазначив, що згаданий 26-й танковий полк входить до підпорядкування 47-ї танкової дивізії, відповідальної за оборону Нижньої Дуванки (район Сватового). Підрозділи цієї дивізії “поступально, але дуже планомірно втрачають боєздатність”.

“Звільнення Нижньої Дуванки – це шах та мат Сватовому”, – вважає аналітик.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:39
19 пошкоджених будинків та двоє поранених – Синєгубов про обстріли Харківщини
08:29
Народила у “швидкій”: на Харківщині медики прийняли пологи в дорозі
07:28
Армія РФ обстріляла понад десяток населених пунктів на Харківщині – Генштаб
06:00
Сьогодні 17 січня: яке свято та день в історії
22:02
Землю за 220 мільйонів біля П’ятихаток вимагає повернути Харкову прокуратура

  • Категорії: Світ, Україна, Харків; ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У РФ дефіцит техніки під Куп’янськом – коментарі ISW та військового аналітика»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 08:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) сконцентрував увагу на повідомленні Генштабу ЗСУ про проблеми окупантів із РФ на північному сході Харківщини та Луганщині".