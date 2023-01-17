У РФ дефіцит техніки під Куп’янськом – коментарі ISW та військового аналітика

Американський Інститут вивчення війни (ISW) сконцентрував увагу на повідомленні Генштабу ЗСУ про проблеми окупантів із РФ на північному сході Харківщини та Луганщині.

“Український Генштаб повідомив, що російським силам не вистачає бойової техніки та особового складу на Куп’янському напрямку, заявивши, що в одному танковому батальйоні 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізії на передовій залишається лише 30 осіб особового складу та 10 діючих танків Т-80БВ (зі штатного складу приблизно 30 танків)”, – зазначили аналітики ISW.

Цю інформацію Генштабу прокоментував український військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ в одному з танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів залишилося всього 10 танків Т-80БВ і 30 окупантів. Тобто, батальйон скоротився до роти, маючи штатні втрати більше 60%, що несумісно з боєздатністю. У цій ситуації правильним було б цей підрозділ виводити із зони БД для відновлення боєздатності, але цього ніхто не робить. Ніхто не робить, оскільки замінити цих суїцидників РОВ (російським окупаційним військам – Ред.) ніким, особливо якщо говорити про технічний компонент. Танків для компенсації втрат – немає” , – заявив Коваленко.

При цьому він зазначив, що згаданий 26-й танковий полк входить до підпорядкування 47-ї танкової дивізії, відповідальної за оборону Нижньої Дуванки (район Сватового). Підрозділи цієї дивізії “поступально, але дуже планомірно втрачають боєздатність”.

“Звільнення Нижньої Дуванки – це шах та мат Сватовому”, – вважає аналітик.