ISW проаналізував статтю Bloomberg і оцінив ймовірність наступу на Харківщину

РФ, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій у наступні пів року з метою повернути собі ініціативу та покласти край поточній низці оперативних успіхів України. Скоріш за все, це відбуватиметься в Луганській області або ж у районі Вугледару на Донеччині.

Про це пише Американський Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши матеріал видання Bloomberg про те, що Путін готує новий наступ у лютому чи березні.

За даними ISW, про це може свідчити перекидання військ 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі до Луганської області.

Рішучою стратегічною дією військ РФ на Луганщині може бути великий наступ або оборонна операція з розгрому контрнаступу України, вважають аналітики.

При цьому, пише ISW, нещодавні обмежені наземні атаки Росії в Запорізькій області можуть бути спрямовані на розсіяння українських сил і створення умов для наступу на Луганщині. Жодних ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі, також немає.

“Російські блогери також дедалі частіше списують ідею другого нападу на Київ на інформаційну операцію та припускають, що найбільш імовірною метою російського наступу буде східна Україна або сусідня Харківська область”, – пишуть аналітики.

27 січня, пише ISW, армія РФ провела розвідувальну операцію боєм на північному сході Харківської області. Один із блогерів заявив, що російські сили прорвали оборону України в районі Тернової, проникнувши вглиб на 500 метрів.