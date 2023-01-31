Враг обстрелял 17 населенных пунктов Харьковщины за сутки — Генштаб
Генштаб ВСУ проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений, на Купянском враг обороняется.
«Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях – обороняет ранее захваченные рубежи. Отмечается уныние личного состава подразделений российской федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий», — отметили в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 31 января.
По территории Харьковской области враг продолжает стрелять их всех доступных видов оружия. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся у границы и линии фронта.
«Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Ветеринарное, Глубокое, Стрелечья, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка», — перечислили в Генштабе.
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В целом по территории Украины враг нанес за сутки три авиационных и четыре ракетных удара. А также совершил более 60 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 07:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что обстановка на Слобожанском направлении остается без особых изменений, на Купянском враг обороняется".