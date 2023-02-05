В Купянке и Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома — ГСЧС
За сутки с 04 по 05 февраля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 21 раз выезжали на вызовы, из которых 8 – на ликвидацию пожаров.
12 раз спасатели выезжали на места, где попали вражеские боеприпасы.
В ходе проверки установили:
— в Купянске повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, гараж и административное здание, без пострадавших;
— в Волчанске повреждены частные дома, без пострадавших;
– в пгт. Вольча повреждено одно частное домохозяйство, пострадавших нет.
Пиротехники подразделений ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 18 взрывоопасных предметов.
Жителям Изюма спасатели привезли 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 08:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 04 по 05 февраля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 21 раз выезжали на вызовы, из которых 8 – на ликвидацию пожаров.".