В Купянке и Волчанске из-за обстрелов повреждены частные дома — ГСЧС

За сутки с 04 по 05 февраля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 21 раз выезжали на вызовы, из которых 8 – на ликвидацию пожаров.

12 раз спасатели выезжали на места, где попали вражеские боеприпасы.

В ходе проверки установили:

— в Купянске повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, гараж и административное здание, без пострадавших;

— в Волчанске повреждены частные дома, без пострадавших;

– в пгт. Вольча повреждено одно частное домохозяйство, пострадавших нет.

Пиротехники подразделений ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 18 взрывоопасных предметов.

Жителям Изюма спасатели привезли 8 тонн питьевой воды.