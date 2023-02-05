У Куп’яньку та Вовчанську через обстріли пошкоджені приватні будинки – ДСНС

За добу з 04 ​​по 05 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 21 разів виїжджали на виклики, з яких 8 – на ліквідацію пожеж.

12 разів рятувальники виїздили на місця, де влучили ворожі боєприпаси.

Під час перевірки встановили:

– у Куп’янську пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля, без постраждалих;

– у Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння, без постраждалих;

– у смт. Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство, постраждалих немає.

Піротехніки підрозділів ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Ізюму рятувальники привезли 8 тонн питної води.