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У Куп’яньку та Вовчанську через обстріли пошкоджені приватні будинки – ДСНС

Суспільство 08:19   05.02.2023
Оксана Якушко
У Куп’яньку та Вовчанську через обстріли пошкоджені приватні будинки – ДСНС

За добу з 04 ​​по 05 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 21 разів виїжджали на виклики, з яких 8 – на ліквідацію пожеж.

12 разів рятувальники виїздили на місця, де влучили ворожі боєприпаси.

Під час перевірки встановили:

– у Куп’янську пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля, без постраждалих;

– у Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння, без постраждалих;

– у смт. Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство, постраждалих немає.

Піротехніки підрозділів ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям Ізюму рятувальники привезли 8 тонн питної води.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 08:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з 04 ​​по 05 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 21 разів виїжджали на виклики, з яких 8 – на ліквідацію пожеж.".