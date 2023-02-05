У Куп’яньку та Вовчанську через обстріли пошкоджені приватні будинки – ДСНС
За добу з 04 по 05 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 21 разів виїжджали на виклики, з яких 8 – на ліквідацію пожеж.
12 разів рятувальники виїздили на місця, де влучили ворожі боєприпаси.
Під час перевірки встановили:
– у Куп’янську пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди, гараж та адміністративна будівля, без постраждалих;
– у Вовчанську пошкоджені приватні домоволодіння, без постраждалих;
– у смт. Вільча пошкоджене ще одне приватне домогосподарство, постраждалих немає.
Піротехніки підрозділів ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям Ізюму рятувальники привезли 8 тонн питної води.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 08:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з 04 по 05 лютого 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 21 разів виїжджали на виклики, з яких 8 – на ліквідацію пожеж.".