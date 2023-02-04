На Куп’янщині врятували літню жінку, яка з травмою лежала на морозі (фото)

У селищі Ківшарівка Куп’янського району Харківської області 4 лютого наряд поліції надав домедичну допомогу 80-річній місцевій мешканці, яка впала, пошкодила ногу та не змогла встати.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, четверо правоохоронців під час несення служби помітили біля лісу жінку похилого віку, яка кликала на допомогу. Вона дуже змерзла, оскільки тривалий час пролежала на холодній землі.

Поліцейські надали жінці домедичну допомогу та передали працівникам “швидкої”. З підозрою на перелом стегна її ушпиталили.



Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області