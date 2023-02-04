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На Купянщине спасли пожилую женщину, которая с травмой лежала на морозе (фото)

Происшествия 17:55   04.02.2023
Елена Нагорная
На Купянщине спасли пожилую женщину, которая с травмой лежала на морозе (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области 4 февраля наряд полиции оказал домедицинскую помощь 80-летней местной жительнице, которая упала, повредила ногу и не смогла встать.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, четверо правоохранителей во время несения службы заметили возле леса пожилую женщину, которая звала на помощь. Она очень замерзла, поскольку длительное время пролежала на холодной земле.

Полицейские оказали женщине медицинскую помощь и передали работникам «скорой». С подозрением на перелом бедра ее госпитализировали.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области 4 февраля наряд полиции оказал домедицинскую помощь 80-летней местной жительнице, которая упала, повредила ногу и не смогла встать.".