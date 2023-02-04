На Купянщине спасли пожилую женщину, которая с травмой лежала на морозе (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области 4 февраля наряд полиции оказал домедицинскую помощь 80-летней местной жительнице, которая упала, повредила ногу и не смогла встать.
Как сообщили в облуправлении Нацполиции, четверо правоохранителей во время несения службы заметили возле леса пожилую женщину, которая звала на помощь. Она очень замерзла, поскольку длительное время пролежала на холодной земле.
Полицейские оказали женщине медицинскую помощь и передали работникам «скорой». С подозрением на перелом бедра ее госпитализировали.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2023 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области 4 февраля наряд полиции оказал домедицинскую помощь 80-летней местной жительнице, которая упала, повредила ногу и не смогла встать.".