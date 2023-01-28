Спасенная жизнь: бригада скорой помощи реанимировала харьковчанина

Бригада скорой помощи реанимировала 59-летнего харьковчанина. Причиной клинической смерти мужчины стало острое нарушение мозгового кровообращения.

Состояние мужчины ухудшилось внезапно на глазах у родственника, который сразу позвонил по номеру 103, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что бригада №815 в составе фельдшеров Светланы Солодовидченко и Дарьи Мередовой, а также водителя Владимира Белова восстановила сердечно-легочную деятельность у больного и тем самым вернула его к жизни. Мужчину госпитализировали.