Спасенная жизнь: бригада скорой помощи реанимировала харьковчанина
Фото: Центр экстренной скорой помощи и медицины катастроф
Бригада скорой помощи реанимировала 59-летнего харьковчанина. Причиной клинической смерти мужчины стало острое нарушение мозгового кровообращения.
Состояние мужчины ухудшилось внезапно на глазах у родственника, который сразу позвонил по номеру 103, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Сообщается, что бригада №815 в составе фельдшеров Светланы Солодовидченко и Дарьи Мередовой, а также водителя Владимира Белова восстановила сердечно-легочную деятельность у больного и тем самым вернула его к жизни. Мужчину госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 21:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада скорой помощи реанимировала 59-летнего харьковчанина. Причиной клинической смерти мужчины стало острое нарушение мозгового кровообращения.".