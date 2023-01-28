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Спасенная жизнь: бригада скорой помощи реанимировала харьковчанина

Общество 21:25   28.01.2023
Елена Нагорная
Спасенная жизнь: бригада скорой помощи реанимировала харьковчанина Фото: Центр экстренной скорой помощи и медицины катастроф

Бригада скорой помощи реанимировала 59-летнего харьковчанина. Причиной клинической смерти мужчины стало острое нарушение мозгового кровообращения.

Состояние мужчины ухудшилось внезапно на глазах у родственника, который сразу позвонил по номеру 103, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сообщается, что бригада №815 в составе фельдшеров Светланы Солодовидченко и Дарьи Мередовой, а также водителя Владимира Белова восстановила сердечно-легочную деятельность у больного и тем самым вернула его к жизни. Мужчину госпитализировали.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 21:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада скорой помощи реанимировала 59-летнего харьковчанина. Причиной клинической смерти мужчины стало острое нарушение мозгового кровообращения.".