Врятоване життя: бригада швидкої допомоги реанімувала харків’янина
Бригада швидкої допомоги реанімувала 59-річного харків’янина. Причиною клінічної смерті чоловіка стало гостре порушення мозкового кровообігу.
Стан чоловіка погіршився раптово на очах у родича, який одразу зателефонував за номером 103, розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Повідомляється, що бригада №815 у складі фельдшерок Світлани Солодовидченко та Дар‘ї Мередової, а також водія Володимира Білова відновила серцево-легеневу діяльність у хворого і тим самим повернула його до життя. Чоловіка ушпиталили.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 21:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада швидкої допомоги реанімувала 59-річного харків’янина. Причиною клінічної смерті чоловіка стало гостре порушення мозкового кровообігу.".