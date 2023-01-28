Врятоване життя: бригада швидкої допомоги реанімувала харків’янина

Бригада швидкої допомоги реанімувала 59-річного харків’янина. Причиною клінічної смерті чоловіка стало гостре порушення мозкового кровообігу.

Стан чоловіка погіршився раптово на очах у родича, який одразу зателефонував за номером 103, розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Повідомляється, що бригада №815 у складі фельдшерок Світлани Солодовидченко та Дар‘ї Мередової, а також водія Володимира Білова відновила серцево-легеневу діяльність у хворого і тим самим повернула його до життя. Чоловіка ушпиталили.