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Врятоване життя: бригада швидкої допомоги реанімувала харків’янина

Суспільство 21:25   28.01.2023
Олена Нагорна
Врятоване життя: бригада швидкої допомоги реанімувала харків’янина

Бригада швидкої допомоги реанімувала 59-річного харків’янина. Причиною клінічної смерті чоловіка стало гостре порушення мозкового кровообігу.

Стан чоловіка погіршився раптово на очах у родича, який одразу зателефонував за номером 103, розповіли у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Повідомляється, що бригада №815 у складі фельдшерок Світлани Солодовидченко та Дар‘ї Мередової, а також водія Володимира Білова відновила серцево-легеневу діяльність у хворого і тим самим повернула його до життя. Чоловіка ушпиталили.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 21:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада швидкої допомоги реанімувала 59-річного харків’янина. Причиною клінічної смерті чоловіка стало гостре порушення мозкового кровообігу.".