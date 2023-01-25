20 машин швидкої допомоги та “шпиталь на колесах” отримала Харківщина (фото)

Харківська область отримала 20 нових автомобілів швидкої допомоги та реанімаційний евакуаційний автобус – “шпиталь на колесах”, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, це стало можливим завдяки підтримці Офісу першої леді та Мінздоров’я.

Нові авто вже передані у відділення екстреної медичної допомоги в Харкові, а також Зміївській, Великобурлуцькій, Дергачівській, Первомайській, Балаклійській, Богодухівській, Валківській, Вовчанській, Красноградській, Чугуївській, Лозівській, Близнюківській громадах області, зазначив голова ХОВА.

Також він розповів, що для роботи на реанімаційному автобусі бригади екстреної допомоги проходили підготовку за кордоном. Він оснащений п’ятьма місцями для лежачих пацієнтів та має 20 місць для сидіння. Також у комплектацію входять дитячі крісла, що дає змогу надавати допомогу малюкам.

“У нас є гостра необхідність поповнення матеріально-технічної бази автомобілями екстреної допомоги. Оскільки під час тимчасової окупації значно постраждав автопарк медиків”, – додав Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов