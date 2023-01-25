20 машин скорой помощи и «госпиталь на колесах» получила Харьковщина (фото)

Харьковская область получила 20 новых автомобилей скорой помощи и реанимационный эвакуационный автобус — «госпиталь на колесах», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, это стало возможным благодаря поддержке Офиса первой леди и Минздрава.

Новые авто уже переданы в отделения экстренной медицинской помощи в Харькове, а также Змиевской, Великобурлукской, Дергачевской, Первомайской, Балаклейской, Богодуховской, Валковской, Волчанской, Красноградской, Чугуевской, Лозовской и Близнюковской громадах области, отметил глава ХОВА.

Также он рассказал, что для работы на реанимационном автобусе бригады экстренной помощи проходили подготовку за границей. Он оснащен пятью местами для лежачих пациентов и имеет 20 мест для сидения. Также в комплектацию входят детские кресла, что позволяет оказывать помощь малышам.

«У нас есть острая необходимость пополнения материально-технической базы автомобилями экстренной помощи. Поскольку во время временной оккупации значительно пострадал автопарк медиков», — добавил Синегубов.



Фото: Олег Синегубов