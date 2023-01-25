20 машин скорой помощи и «госпиталь на колесах» получила Харьковщина (фото)
Харьковская область получила 20 новых автомобилей скорой помощи и реанимационный эвакуационный автобус — «госпиталь на колесах», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По словам Синегубова, это стало возможным благодаря поддержке Офиса первой леди и Минздрава.
Новые авто уже переданы в отделения экстренной медицинской помощи в Харькове, а также Змиевской, Великобурлукской, Дергачевской, Первомайской, Балаклейской, Богодуховской, Валковской, Волчанской, Красноградской, Чугуевской, Лозовской и Близнюковской громадах области, отметил глава ХОВА.
Также он рассказал, что для работы на реанимационном автобусе бригады экстренной помощи проходили подготовку за границей. Он оснащен пятью местами для лежачих пациентов и имеет 20 мест для сидения. Также в комплектацию входят детские кресла, что позволяет оказывать помощь малышам.
«У нас есть острая необходимость пополнения материально-технической базы автомобилями экстренной помощи. Поскольку во время временной оккупации значительно пострадал автопарк медиков», — добавил Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила 20 новых автомобилей скорой помощи и реанимационный эвакуационный автобус — «госпиталь на колесах», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".