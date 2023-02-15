Харьковчане с начала войны подали более 66 тысяч обращений по ремонту окон
С начала полномасштабной войны харьковчане направили более 79,4 тыс. обращений по ремонту жилищного фонда, сообщила мэрия города.
Более 66 тыс. заявлений касались закрытия окон, 1,9 тыс. – ремонта входных групп (дверей), 3,2 тыс. – восстановления стен, а 8,2 тыс. – ремонта кровель.
В результате обстрелов в 1,9 тыс. многоквартирных домах были повреждены кровли, в 786 – входные группы, в 1073 – стены, в 4,7 тыс. – окна. С начала войны аварийность была устранена в 6 тыс. домов.
В общей сложности было отработано 65,1 тыс. обращений. В частности, относительно кровель в 1,1 тыс. домов, входных групп — в 393, стен — в 327, окон — в 4 тыс. домов.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 16:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабной войны харьковчане направили более 79,4 тыс. обращений по ремонту жилищного фонда, сообщила мэрия города.".