Харьковчане с начала войны подали более 66 тысяч обращений по ремонту окон

С начала полномасштабной войны харьковчане направили более 79,4 тыс. обращений по ремонту жилищного фонда, сообщила мэрия города.

Более 66 тыс. заявлений касались закрытия окон, 1,9 тыс. – ремонта входных групп (дверей), 3,2 тыс. – восстановления стен, а 8,2 тыс. – ремонта кровель.



В результате обстрелов в 1,9 тыс. многоквартирных домах были повреждены кровли, в 786 – входные группы, в 1073 – стены, в 4,7 тыс. – окна. С начала войны аварийность была устранена в 6 тыс. домов.

В общей сложности было отработано 65,1 тыс. обращений. В частности, относительно кровель в 1,1 тыс. домов, входных групп — в 393, стен — в 327, окон — в 4 тыс. домов.