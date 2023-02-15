Харків’яни від початку війни подали понад 66 тисяч звернень з ремонту вікон

З початку повномасштабної війни харків’яни направили понад 79,4 тис. звернень щодо ремонту житлового фонду, повідомила мерія міста.

Понад 66 тис. заяв стосувалися закриття вікон, 1,9 тис. – ремонту вхідних груп (дверей), 3,2 тис. – відновлення стін, а 8,2 тис. – ремонту покрівель.



Внаслідок обстрілів у 1,9 тис. багатоквартирних будинках було пошкоджено покрівлі, у 786 – вхідні групи, у 1073 – стіни, у 4,7 тис. – вікна. З початку війни аварійність була усунена у 6 тис. будинків.

Загалом було відпрацьовано 65,1 тис. звернень. Зокрема, щодо покрівель у 1,1 тис. будинків, вхідних груп – у 393, стін – у 327, вікон – у 4 тис. будинків.