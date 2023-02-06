Закривають вікна. У Харкові ремонтують будинки, які постраждали від обстрілу
У будинках Харкова, які зазнали пошкоджень через обстріл 5 лютого, тривають відновлювальні роботи, повідомили в мерії міста.
Працівники комунальних підприємств міста вже закрили 369 вікон на 15 об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетного обстрілу, який стався 5 лютого.
У 8 житлових будинках закрили 193 вікна у квартирах та 36 вікон у під’їздах, повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства. Також фахівці обстежили покрівлі 4 житлових будинків та усунули аварійність зруйнованих ділянок. Оскільки пошкоджені об’єкти є пам’ятниками архітектури, відновлювати покрівлі почнуть після проведення відповідних заходів і процедур.
Наразі в одному із пошкоджених будинків відсутнє електропостачання. На місці події продовжують працювати спеціалісти КСП «Харківміськліфт» та АТ «Харківобленерго».
За інформацією департаменту, працівники комунальних служб зібрали і вивезли 160 куб. м будівельного сміття, а також знесли п’ять та обрізали два пошкоджених дерева. Сьогодні, 6 лютого, прибирати сміття продовжують 10 двірників і 20 волонтерів.
Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення. Через ворожі обстріли центру Харкова сьогодні, 5 лютого, пошкодження отримали 15 об’єктів, повідомили в мерії міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 14:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинках Харкова, які зазнали пошкоджень через обстріл 5 лютого, тривають відновлювальні роботи, повідомили в мерії міста.".