Ракетний обстріл Харкова. Пошкоджено 15 будівель та 193 вікна у квартирах
Через ворожі обстріли центру Харкова сьогодні, 5 лютого, пошкодження отримали 15 об’єктів, повідомили в мерії міста.
У восьми житлових будинках вибух пошкодив 193 вікна в квартирах і 36 вікон у під’їздах, повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства. Також вибухи завдали пошкоджень дахам чотирьох житлових будинків загальною площею понад 1,8 тис. кв. м.
Аварійні бригади оперативно локалізували можливі збої в системі теплопостачання будинку, який найбільше постраждав від обстрілів, зазначили в КП «Харківські теплові мережі».
Фахівці перевірили всі квартири на предмет витоків теплоносія, після чого підключили до центрального опалення внутрішньобудинкові системи та розповітрили стояки. Наразі пошкоджень у системі водопостачання та водовідведення будинків немає.
Наслідки ранкового обстрілу ліквідували170 працівників комунальних підприємств, а також понад 20 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, вранці 5 лютого рф обстріляла Харків. Окупанти вдарили ракетами С-300 по Київському району Харкова. Одна з ракет поцілила у житловий будинок у центрі Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Внаслідок влучання по будинку в Харкові стало відомо про трьох поранених, пізніше їх кількість зросла до п’яти осіб. Терехов повідомив, що у пошкодженому будинку немає загрози обвалення.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2023 в 18:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ворожі обстріли центру Харкова сьогодні, 5 лютого, пошкодження отримали 15 об’єктів, повідомили в мерії міста.".