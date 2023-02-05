Ракетный обстрел Харькова. Повреждены 15 зданий и 193 окна в квартирах
Из-за вражеских обстрелов центра Харькова сегодня, 5 февраля, повреждения получили 15 объектов, сообщили в мэрии города.
В восьми жилых домах взрыв повредил 193 окна в квартирах и 36 окон в подъездах, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Также взрывы нанесли повреждения крышам четырех жилых домов общей площадью более 1,8 тыс. кв. м.
Аварийные бригады оперативно локализовали возможные сбои в системе теплоснабжения наиболее пострадавшего от обстрелов дома, отметили в КП «Харьковские тепловые сети».
Специалисты проверили все квартиры на предмет утечек теплоносителя, после чего подключили к центральному отоплению внутридомовые системы и рассказали стояки. В настоящее время повреждений в системе водоснабжения и водоотвода домов нет.
Последствия утренних обстрелов ликвидировали 170 работников коммунальных предприятий, а также более 20 единиц спецтехники.
Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек. Терехов сообщил, что в поврежденном доме нет угрозы обрушения.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2023 в 18:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за вражеских обстрелов центра Харькова сегодня, 5 февраля, повреждения получили 15 объектов, сообщили в мэрии города.".