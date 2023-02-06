Синєгубов повідомив про стан постраждалих від ракетного удару по Харкову
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в лікарні залишається одна з поранених, решту відправили лікуватися амбулаторно.
“Вчора о 8:20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки. Поранення зазнали 5 цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження та лікуються амбулаторно”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 6 лютого.
За інформацією начальника ХОВА, також протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів, розташовані неподалік кордону та лінії фронту.
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“Загалом було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі”, – перерахував Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2023 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в лікарні залишається одна з поранених, решту відправили лікуватися амбулаторно".