Синєгубов повідомив про стан постраждалих від ракетного удару по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в лікарні залишається одна з поранених, решту відправили лікуватися амбулаторно.

“Вчора о 8:20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджено будівлю одного з вишів та житлові будинки. Поранення зазнали 5 цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка у стані середньої тяжкості. Решта мають легкі ушкодження та лікуються амбулаторно”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 6 лютого.

За інформацією начальника ХОВА, також протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів, розташовані неподалік кордону та лінії фронту.

“Загалом було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі”, – перерахував Синєгубов.