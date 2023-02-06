Live
  • Понедельник 06.02.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.99
    • 🟢

Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ракетного удара по Харькову

Происшествия 08:54   06.02.2023
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ракетного удара по Харькову

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в больнице остается одна из раненых, остальных отправили лечиться амбулаторно.

«Вчера в 8:20 враг нанес два ракетных удара ракетами С-300 по центру Харькова. Повреждено здание одного из вузов и жилые дома. Ранения получили 5 гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Остальные имеют легкие повреждения и лечатся амбулаторно», — написал Синегубов в telegram утром 6 февраля.

По информации начальника ХОВА, также в течение суток враг обстреливал  населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов, расположенные неподалеку от границы и линии фронта.

Читайте также: Ракетный удар и 12 обстрелянных сел — Генштаб про сутки на Харьковщине

«В общем были повреждены многоквартирные дома, частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:54
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ракетного удара по Харькову
07:13
Ракетный удар и 12 обстрелянных сел — Генштаб про сутки на Харьковщине
18:23
Враг сосредотачивает усилия на наступлении на Купянском направлении — Генштаб
13:23
Прокуратура показала фото последствий обстрелов Харьковщины
09:34
В Двуречной армия РФ обстреляла больницу, а в Волчанске — детсад — ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ракетного удара по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в больнице остается одна из раненых, остальных отправили лечиться амбулаторно".