Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от ракетного удара по Харькову
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в больнице остается одна из раненых, остальных отправили лечиться амбулаторно.
«Вчера в 8:20 враг нанес два ракетных удара ракетами С-300 по центру Харькова. Повреждено здание одного из вузов и жилые дома. Ранения получили 5 гражданских лиц. На данный момент в больнице находится 54-летняя женщина в состоянии средней тяжести. Остальные имеют легкие повреждения и лечатся амбулаторно», — написал Синегубов в telegram утром 6 февраля.
По информации начальника ХОВА, также в течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов, расположенные неподалеку от границы и линии фронта.
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«В общем были повреждены многоквартирные дома, частные дома, объект инфраструктуры, офисные помещения и автомобили», — перечислил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в больнице остается одна из раненых, остальных отправили лечиться амбулаторно".