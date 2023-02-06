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Закрывают окна. В Харькове ремонтируют дома, пострадавшие от обстрела

Общество 14:04   06.02.2023
Оксана Якушко
Закрывают окна. В Харькове ремонтируют дома, пострадавшие от обстрела

В домах Харькова, которые получили повреждения из-за обстрела 5 февраля, продолжаются восстановительные работы, сообщили в мэрии города.

Работники коммунальных предприятий города уже закрыли 369 окон на 15 объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов, произошедших 5 февраля.

В 8 жилых домах закрыли 193 окна в квартирах и 36 окон в подъездах, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Также специалисты обследовали кровли четырех жилых домов и устранили аварийность разрушенных участков. Поскольку поврежденные объекты являются памятниками архитектуры, восстанавливать кровли начнутся после проведения соответствующих мероприятий и процедур.

Пока в одном из поврежденных домов отсутствует электроснабжение. На месте происшествия продолжают работать специалисты КСП «Харьковгорлифт» и АО «Харьковоблэнерго».

По информации департамента, работники коммунальных служб собрали и увезли 160 куб. м строительного мусора, а также снесли пять и обрезали два поврежденных дерева. Сегодня, 6 февраля, убирать мусор продолжают 10 дворников и 20 волонтеров.

Напомним, утром 5 февраля рф обстреляла Харьков. Оккупанты ударили ракетами С-300 по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом в центре Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате попадания по дому в Харькове стало известно о трех раненых, позже их количество выросло до пяти человек. Терехов сообщил, что в поврежденном доме нет угрозы обрушения. Из-за вражеских обстрелов центра Харькова сегодня, 5 февраля, повреждения получили 15 объектов, сообщили в мэрии города.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 14:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В домах Харькова, которые получили повреждения из-за обстрела 5 февраля, продолжаются восстановительные работы, сообщили в мэрии города.".