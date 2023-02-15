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По Купянску били ракетами, а утром он опять попал под обстрел

Происшествия 08:48   15.02.2023
Оксана Горун
По Купянску били ракетами, а утром он опять попал под обстрел Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковской области за сутки. Больше всех досталось Купянску.

«В г. Купянск, в результате ракетных обстрелов, значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом. Сегодня, в 7:00, Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Помимо Купянска, под обстрелы на Харьковщине за сутки попали не менее 20 населенных пунктов — в основном, у линии фронта и границы.

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«На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крахмальное, Берестовое, Табаевку, Купянск, Двуречную. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелечья, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.» — отметил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 08:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковской области за сутки. Больше всех досталось Купянску".