По Купянску били ракетами, а утром он опять попал под обстрел

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харьковской области за сутки. Больше всех досталось Купянску.

«В г. Купянск, в результате ракетных обстрелов, значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом. Сегодня, в 7:00, Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Помимо Купянска, под обстрелы на Харьковщине за сутки попали не менее 20 населенных пунктов — в основном, у линии фронта и границы.

«На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии Крахмальное, Берестовое, Табаевку, Купянск, Двуречную. Также под вражеским огнем были Ветеринарное, Гранов, Стрелечья, Глубокое, Волчанск, Чугуновка и т.д.» — отметил начальник ХОВА.