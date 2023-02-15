Враг продолжает атаку и обстрелы на Харьковщине — информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки под обстрелами было более 20 населенных пунктов Харьковской области.

Уже третьи сутки Генштаб информирует о попытках врага атаковать село Гряниковка в районе Двуречной на Купянском направлении.

Очередная атака на этот населенный пункт отбита. При этом армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий, в том числе, на Купянском направлении. Продолжаются и обстрелы.

«Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населенных пунктов, включая Крахмальное, Берестовое и Табаевку Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.