Генштаб: об обстановке на Купянском направлении и активности авиации РФ

Районы по меньшей мере 17 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов. Среди них на Харьковщине, в частности, Берестовое, Вишневое и Табаевка.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Барановка, Стрелечья, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб.

«Противник, несмотря на значительные потери, пока не отказывается от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Существенно продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Активно действует вражеская авиация», — сообщили в Генштабе.