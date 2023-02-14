Враг продолжил атаковать Гряниковку на Харьковщине — данные Генштаба
В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 14 февраля — информация о продолжающихся наступательных действиях армии РФ на Купянском направлении.
«За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка — Луганской и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области», — перечислили в Генштабе.
Помимо попыток атаковать Гряниковку, враг продолжил вести массированные обстрелы на Купянском направлении. Под ними оказались Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина. Враг применил танки, минометы и артиллерию.
На Слобожанском направлении под ударом были Ветеринарное, Красное, Двуречанское и Волчанск.
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В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара. А также произвела 55 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 07:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 14 февраля — информация о продолжающихся наступательных действиях армии РФ на Купянском направлении".