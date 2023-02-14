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Враг продолжил атаковать Гряниковку на Харьковщине — данные Генштаба

Происшествия 07:32   14.02.2023
Оксана Горун
Враг продолжил атаковать Гряниковку на Харьковщине — данные Генштаба Фото: карта DeepState

В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 14 февраля — информация о продолжающихся наступательных действиях армии РФ на Купянском направлении.

«За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка — Луганской и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области», — перечислили в Генштабе.

Помимо попыток атаковать Гряниковку, враг продолжил вести массированные обстрелы на Купянском направлении. Под ними оказались Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина. Враг применил танки, минометы и артиллерию.

На Слобожанском направлении под ударом были Ветеринарное, Красное, Двуречанское и Волчанск.

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В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара. А также произвела 55 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 февраля 2023 в 07:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 14 февраля — информация о продолжающихся наступательных действиях армии РФ на Купянском направлении".