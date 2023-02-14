Враг продолжил атаковать Гряниковку на Харьковщине — данные Генштаба

В сводке Генштаба ВСУ на 6:00 14 февраля — информация о продолжающихся наступательных действиях армии РФ на Купянском направлении.

«За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка — Луганской и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области», — перечислили в Генштабе.

Помимо попыток атаковать Гряниковку, враг продолжил вести массированные обстрелы на Купянском направлении. Под ними оказались Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина. Враг применил танки, минометы и артиллерию.

На Слобожанском направлении под ударом были Ветеринарное, Красное, Двуречанское и Волчанск.

В целом по территории Украины за сутки армия РФ нанесла 2 ракетных и 32 авиационных удара. А также произвела 55 обстрелов из РСЗО.