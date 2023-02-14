Ворог продовжив атакувати Гряниківку на Харківщині – дані Генштабу

У зведенні Генштабу ЗСУ на 6:00 14 лютого – інформація про наступальні дії армії РФ на Куп’янському напрямку.

“За минулу добу підрозділи наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Кузьмине, Шипилівка і Білогорівка – Луганської та Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Водяне, Мар’їнка і Побєда на Донеччині“, – перерахували у Генштабі ЗСУ.

Окрім спроб атакувати Гряниківку, ворог продовжив вести масовані обстріли на Куп’янському напрямку. Під ними опинилися Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Степова, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Піщане, Вишневе і Чернещина. Ворог застосував танки, міномети та артилерію.

На Слобожанському напрямі під ударом були Ветеринарне, Червоне, Дворічанське та Вовчанськ.

Загалом по території України за добу армія РФ завдала 2 ракетних та 32 авіаційних ударів. А також здійснила 55 обстрілів із РСЗВ.