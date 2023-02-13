У народу України сил багато, потрібна зброя – боєць харківської ТрО (відео)
Солдат Микола з Красноградського батальйону Харківської окремої бригади ТрО ЗСУ каже, що український народ має для перемоги і сили, і волю, але потрібна зброя.
Як пишуть у соцмережах 113-ї бригади тероборони Харкова, Микола має трирічну доньку, яка на Новий рік загадала єдине бажання – щоб батько був з нею вдома.
“Наші кажуть, що краще без електрики, але без путінської Росії. Скажімо так. В українського народу сил багато. Але знову ж таки, повертаємось до того, що потрібна зброя. Потрібна важка зброя, потрібна ППО. ППО – щоб захищати цивільну інфраструктуру, цивільне населення. А важка зброя для того, щоб військові могли проводити операції та звільнити окуповану частину України”, – зазначив захисник.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 20:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Солдат Микола з Красноградського батальйону Харківської окремої бригади ТрО ЗСУ каже, що український народ має для перемоги і сили, і волю, але потрібна зброя.".