Ворог атакував на Харківщині – Генштаб (мапа)
Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на населений пункт Гряниківка – неподалік Дворічної Куп’янського району.
“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі”, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 лютого.
За інформацією Генштабу, противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. А Куп’янський напрямок залишається одним із тих, де він зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.
Тривають і обстріли. На Харківщині під ними опинилися райони населених пунктів Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фіголівка, Новомлинськ та Дворічна, а також Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку.
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Загалом по території України за добу ворог завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на населений пункт Гряниківка – неподалік Дворічної Куп’янського району".