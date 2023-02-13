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Ворог атакував на Харківщині – Генштаб (мапа)

Події 07:24   13.02.2023
Оксана Горун
Ворог атакував на Харківщині – Генштаб (мапа)

Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на населений пункт Гряниківка – неподалік Дворічної Куп’янського району.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі”, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 лютого.

За інформацією Генштабу, противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. А Куп’янський напрямок залишається одним із тих, де він зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Тривають і обстріли. На Харківщині під ними опинилися райони населених пунктів Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фіголівка, Новомлинськ та Дворічна, а також Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку.

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Загалом по території України за добу ворог завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів із РСЗВ.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2023 в 07:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на населений пункт Гряниківка – неподалік Дворічної Куп’янського району".