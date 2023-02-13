Ворог атакував на Харківщині – Генштаб (мапа)

Генштаб ЗСУ повідомив про атаку на населений пункт Гряниківка – неподалік Дворічної Куп’янського району.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі”, – повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 лютого.

За інформацією Генштабу, противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. А Куп’янський напрямок залишається одним із тих, де він зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Тривають і обстріли. На Харківщині під ними опинилися райони населених пунктів Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фіголівка, Новомлинськ та Дворічна, а також Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове на Куп’янському напрямку.

Загалом по території України за добу ворог завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів із РСЗВ.