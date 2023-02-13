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Враг атаковал на Харьковщине — Генштаб (карта)

Происшествия 07:24   13.02.2023
Оксана Горун
Враг атаковал на Харьковщине — Генштаб (карта) Фото: карта DeepState

Генштаб ВСУ сообщил об атаке на населенный пункт Гряниковка — неподалеку от Двуречной Купянского района.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области и Железнодорожное на Запорожье», — перечислили в сводке ГШ на 6 утра 13 февраля.

По информации Генштаба, противник несет значительные потери, особенно в живой силе. А Купянское направление остается одним из тех, где он сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Продолжаются и обстрелы. На Харьковщине под ними оказались районы населенных пунктов Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная, а также — Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое на Купянском направлении.

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В целом по территории Украины за сутки враг нанес 4 ракетных удара и произвел 85 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 февраля 2023 в 07:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об атаке на населенный пункт Гряниковка — неподалеку от Двуречной Купянского района".