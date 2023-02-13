Враг атаковал на Харьковщине — Генштаб (карта)

Генштаб ВСУ сообщил об атаке на населенный пункт Гряниковка — неподалеку от Двуречной Купянского района.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещеевка Донецкой области и Железнодорожное на Запорожье», — перечислили в сводке ГШ на 6 утра 13 февраля.

По информации Генштаба, противник несет значительные потери, особенно в живой силе. А Купянское направление остается одним из тех, где он сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Продолжаются и обстрелы. На Харьковщине под ними оказались районы населенных пунктов Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная, а также — Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое на Купянском направлении.

В целом по территории Украины за сутки враг нанес 4 ракетных удара и произвел 85 обстрелов из РСЗО.