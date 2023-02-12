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«Новый фронт» у Харьковщины: военный эксперт прокомментировал информацию NYT

Украина 20:18   12.02.2023
Оксана Горун
«Новый фронт» у Харьковщины: военный эксперт прокомментировал информацию NYT Фото: кадр из видео 24 канала

С точки зрения военного эксперта, полковника в отставке Романа Свитана, открытие армией РФ еще одного фронта в районе Сум и Харьковщины только навредит врагу.

Информацию о возможном открытии РФ нового фронта, ранее распространенную изданием New York Times, Свитан прокомментировал в эфире 24 канала.

«Открытие нового фронта со стратегической точки зрения никакого плюса для россиян не несет. Это наоборот растянет их войска. У них и так проблемы – они тысячу километров фронта напитать не могут. Они сейчас перебрасывают резервы вслед за движением наших резервов», — отметил Свитан.

По его мнению, у россиян «большая проблема с войсками».

«Их просто не хватает. Потому вряд ли они будут использовать еще войска для открытия линии фронта. Более того скажу, если бы у нас была такая задача – она могла стоять – нам это было бы даже выгодно: растянуть фронт (особенно при наступлении) – оптимальный вариант для обороняющейся стороны».

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    • Напомним, ранее издание New York Times опубликовало прогноз, согласно которому РФ попытается отвлечь внимание ВСУ, открыв новый фронт в районе Сум и Харьковщины.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 февраля 2023 в 20:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С точки зрения военного эксперта, полковника в отставке Романа Свитана, открытие армией РФ еще одного фронта в районе Сум и Харьковщины только навредит врагу".