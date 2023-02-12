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“Новий фронт” біля Харківщини: військовий експерт прокоментував інформацію NYT

Україна 20:18   12.02.2023
Оксана Горун
“Новий фронт” біля Харківщини: військовий експерт прокоментував інформацію NYT Фото: кадр із відео 24 каналу

З погляду військового експерта, полковника у відставці Романа Світана, відкриття армією РФ ще одного фронту в районі Сум та Харківщини лише нашкодить ворогові.

Інформацію про можливе відкриття РФ нового фронту, раніше поширену виданням New York Times, Світан прокоментував у етері 24 каналу.

“Відкриття нового фронту зі стратегічної точки зору жодного плюсу для росіян не несе. Це навпаки розтягне їхні війська. У них і так проблеми – вони тисячу кілометрів фронту наситити не можуть. Вони зараз перекидають резерви за рухом наших резервів”, – зазначив Світан.

На його думку, росіяни мають “велику проблему з військами”.

“Їх просто не вистачає. Тому навряд чи вони будуть використовувати ще війська для відкриття лінії фронту. Щобільше, скажу, якби у нас було таке завдання – воно могло стояти – нам це було б навіть вигідно: розтягнути фронт (особливо при наступі) – оптимальний варіант для сторони, що обороняється”, – прокоментував експерт.

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    • Нагадаємо, раніше видання New York Times опублікувало прогноз, згідно з яким РФ спробує відвернути увагу ЗСУ, відкривши новий фронт у районі Сум та Харківщини.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2023 в 20:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З погляду військового експерта, полковника у відставці Романа Світана, відкриття армією РФ ще одного фронту в районі Сум та Харківщини лише нашкодить ворогові".