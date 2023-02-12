“Новий фронт” біля Харківщини: військовий експерт прокоментував інформацію NYT

З погляду військового експерта, полковника у відставці Романа Світана, відкриття армією РФ ще одного фронту в районі Сум та Харківщини лише нашкодить ворогові.

Інформацію про можливе відкриття РФ нового фронту, раніше поширену виданням New York Times, Світан прокоментував у етері 24 каналу.

“Відкриття нового фронту зі стратегічної точки зору жодного плюсу для росіян не несе. Це навпаки розтягне їхні війська. У них і так проблеми – вони тисячу кілометрів фронту наситити не можуть. Вони зараз перекидають резерви за рухом наших резервів”, – зазначив Світан.

На його думку, росіяни мають “велику проблему з військами”.

“Їх просто не вистачає. Тому навряд чи вони будуть використовувати ще війська для відкриття лінії фронту. Щобільше, скажу, якби у нас було таке завдання – воно могло стояти – нам це було б навіть вигідно: розтягнути фронт (особливо при наступі) – оптимальний варіант для сторони, що обороняється”, – прокоментував експерт.

Нагадаємо, раніше видання New York Times опублікувало прогноз, згідно з яким РФ спробує відвернути увагу ЗСУ, відкривши новий фронт у районі Сум та Харківщини.