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Захистити Харків: ЗСУ потрібний дозвіл застосувати “HIMARS” по РФ – Світан

Події 12:34   24.01.2024
Оксана Горун
Захистити Харків: ЗСУ потрібний дозвіл застосувати “HIMARS” по РФ – Світан

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан “передавши привіт” американським партнерам України. Він вважає, що удари по аеродрому в Білгородській області та право ЗСУ застосувати ракети М31 та М39 по РФ здатні убезпечити Харків.

“З Бєлгорода росіяни працюють досі С-300 по Харкову та балістикою, чистою балістикою працюють. Тобто наші втрати в Харкові, харків’ян, досі тривають. Не розв’язували питання із бєлгородським аеродромом, не вирішили. Спочатку почали по ньому працювати, а потім зменшили кількість, з різних причин, одна з яких – просто нестача боєприпасів, які можуть діставати десь 70-80 км. Для того, щоб відпрацювати цей аеродром, нам потрібний дозвіл на використання ракети М31 для “HIMARS”, вони десь йдуть 80 км. Давним-давно вже вирішили б питання з обстрілами Харкова, якби нам дали можливість ними працювати по російській території, по військових об’єктах”, – заявив Світан у коментарі “24 каналу”.

Він також нагадав, що Україні потрібні далекобійні ракети – наприклад, американські “ATACMS” (М39).

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“Нам дали пів року тому пару десятків, відпрацювали по аеродромах. Тобто ці ракети, у них дальність 165 км, це більше, ніж йде С-300. Тобто, за великим рахунком, усі пускові установки С-300 можна було цими ракетами давним-давно “відмінусувати”, і ми б не втрачали харків’ян, не втрачали українські життя. Це друге велике привітання нашим партнерам з Америки”, – зазначив військовий експерт.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан “передавши привіт” американським партнерам України. Він вважає, що удари по аеродрому в Білгородській області та право ЗСУ застосувати ракети М31 та М39 по РФ здатні убезпечити Харків".