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Защитить Харьков: ВСУ необходимо разрешение применить «HIMARS» по РФ — Свитан

Мир 12:34   24.01.2024
Оксана Горун
Защитить Харьков: ВСУ необходимо разрешение применить «HIMARS» по РФ — Свитан

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан «передал привет» американским партнерам Украины. Он считает, что удары по аэродрому в Белгородской области и право ВСУ применить ракеты М31 и М39 по РФ способны обезопасить Харьков.

«Из Белгорода россияне работают до сих пор С-300 по Харькову и баллистикой, чистой баллистикой работают. То есть наши потери в Харькове, харьковчан, до сих пор продолжаются. Не решили вопрос с белгородским аэродромом, не решили. Сначала начали по нему работать, а потом уменьшили количество, по разным причинам, одна из которых — просто недостача боеприпасов, которые могут доставать где-то 70-80 км. Для того чтобы отработать этот аэродром, нам надо разрешение на использование ракеты М31 для «HIMARS», они где-то идут 80 км. Давным-давно бы уже решили вопрос с обстрелами Харькова, если бы нам дали возможность ими работать по российской территории, по военным объектам», — заявил Свитан в комментарии «24 каналу».

Он также напомнил, что Украине нужны и более дальнобойные ракеты — например, американские «ATACMS» (М39).

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«Нам дали полгода назад пару десятков, отработали по аэродромам. То есть вот эти ракеты, у них дальность 165 км, это больше, чем идет С-300. То есть, по большому счету, все пусковые установки С-300 можно было этими ракетами давным-давно «отминусовать», и мы бы не теряли харьковчан, не теряли украинские жизни. Это второй большой привет нашим партнерам из Америки», — отметил военный эксперт.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан «передал привет» американским партнерам Украины. Он считает, что удары по аэродрому в Белгородской области и право ВСУ применить ракеты М31 и М39 по РФ способны обезопасить Харьков".