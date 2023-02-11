РФ відкриє новий фронт, ймовірно, у районі Сум та Харківщини – New York Times

Росіяни готуються до окупації Донбасу та планують відкрити новий фронт, щоб відтягнути сили ЗСУ, прогнозує видання New York Times.

Росіяни готуються окупувати Донбас до березня і оточити ЗСУ з півночі-півдня через Кремінну та Вугледар.

Також окупанти спробують відвернути увагу і сили ЗСУ, відкривши новий фронт, за прогнозами видання – у районі Сум та Харківської області.

Україна також готує контрнаступ, але ймовірний напрямок не розголошує. Атакувати на сході буде важко, тому що рф там має укріплені позиції ще з 2014 року. Найбільш вірогідним може бути контрнаступ на півдні в напрямку Мелітополя. Це місто – на перетині двох автомагістралей і важливої залізничної гілки. Це стратегічно важливий напрямок, тому що розділивши сили рф під Мелітополем, ЗСУ зможуть врешті решт звільнити Херсонщину.