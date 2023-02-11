РФ відкриє новий фронт, ймовірно, у районі Сум та Харківщини – New York Times
Росіяни готуються до окупації Донбасу та планують відкрити новий фронт, щоб відтягнути сили ЗСУ, прогнозує видання New York Times.
Росіяни готуються окупувати Донбас до березня і оточити ЗСУ з півночі-півдня через Кремінну та Вугледар.
Також окупанти спробують відвернути увагу і сили ЗСУ, відкривши новий фронт, за прогнозами видання – у районі Сум та Харківської області.
Україна також готує контрнаступ, але ймовірний напрямок не розголошує. Атакувати на сході буде важко, тому що рф там має укріплені позиції ще з 2014 року. Найбільш вірогідним може бути контрнаступ на півдні в напрямку Мелітополя. Це місто – на перетині двох автомагістралей і важливої залізничної гілки. Це стратегічно важливий напрямок, тому що розділивши сили рф під Мелітополем, ЗСУ зможуть врешті решт звільнити Херсонщину.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни готуються до окупації Донбасу та планують відкрити новий фронт, щоб відтягнути сили ЗСУ, прогнозує видання New York Times.".