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РФ відкриє новий фронт, ймовірно, у районі Сум та Харківщини – New York Times

Суспільство 10:34   11.02.2023
Оксана Якушко
РФ відкриє новий фронт, ймовірно, у районі Сум та Харківщини – New York Times

Росіяни готуються до окупації Донбасу та планують відкрити новий фронт, щоб відтягнути сили ЗСУ, прогнозує видання New York Times.

Росіяни готуються окупувати Донбас до березня і оточити ЗСУ з півночі-півдня через Кремінну та Вугледар.

Також окупанти спробують відвернути увагу і сили ЗСУ, відкривши новий фронт, за прогнозами видання – у районі Сум та Харківської області.

 

Україна також готує контрнаступ, але ймовірний напрямок не розголошує. Атакувати на сході буде важко, тому що рф там має укріплені позиції ще з 2014 року. Найбільш вірогідним може бути контрнаступ на півдні в напрямку Мелітополя. Це місто – на перетині двох автомагістралей і важливої залізничної гілки. Це стратегічно важливий напрямок, тому що розділивши сили рф під Мелітополем, ЗСУ зможуть врешті решт звільнити Херсонщину.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «РФ відкриє новий фронт, ймовірно, у районі Сум та Харківщини – New York Times»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни готуються до окупації Донбасу та планують відкрити новий фронт, щоб відтягнути сили ЗСУ, прогнозує видання New York Times.".