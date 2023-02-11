Live
  • Суббота 11.02.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

РФ откроет новый фронт, вероятно, в районе Сум и Харьковщины – New York Times

Общество 10:34   11.02.2023
Оксана Якушко
РФ откроет новый фронт, вероятно, в районе Сум и Харьковщины – New York Times

Россияне готовятся к оккупации Донбасса и планируют открыть новый фронт, чтобы оттянуть силы ВСУ, прогнозирует издание New York Times.

Россияне готовятся оккупировать Донбасс до марта и окружить ВСУ с севера-юга через Кременную и Угледар.  Также оккупанты попытаются отвлечь внимание и силы ВСУ, открыв новый фронт, по прогнозам издания – в районе Сум и Харьковской области.

Украина также готовит контрнаступление, но вероятное направление не разглашает. Атаковать на востоке будет сложно, так как рф там имеет укрепленные позиции еще с 2014 года. Наиболее вероятным может быть контрнаступление на юге в направлении Мелитополя. Этот город – на пересечении двух автомагистралей и важной железнодорожной ветки. Это стратегически важное направление, потому что разделив силы рф под Мелитополем, ВСУ смогут в конце концов освободить Херсонщину.

Читайте также: «Могут телами забросать наши укрепления»: Свитан оценил шансы РФ взять Харьков

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:31
О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА
07:15
Враг пошел в наступление на Харьковщине — две атаки отбиты — Генштаб (карта)
20:40
Мобилизация продолжается: новое подразделение ВСУ создают на Харьковщине
17:42
Прокуратура Харьковщины ведет более 12 тысяч преступлений, совершенных врагом
12:58
Синегубов: Сегодня днем враг снова обстрелял из минометов и арты Харьковщину

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «РФ откроет новый фронт, вероятно, в районе Сум и Харьковщины – New York Times»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 10:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне готовятся к оккупации Донбасса и планируют открыть новый фронт, чтобы оттянуть силы ВСУ, прогнозирует издание New York Times.".