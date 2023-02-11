РФ откроет новый фронт, вероятно, в районе Сум и Харьковщины – New York Times

Россияне готовятся к оккупации Донбасса и планируют открыть новый фронт, чтобы оттянуть силы ВСУ, прогнозирует издание New York Times.

Россияне готовятся оккупировать Донбасс до марта и окружить ВСУ с севера-юга через Кременную и Угледар. Также оккупанты попытаются отвлечь внимание и силы ВСУ, открыв новый фронт, по прогнозам издания – в районе Сум и Харьковской области.

Украина также готовит контрнаступление, но вероятное направление не разглашает. Атаковать на востоке будет сложно, так как рф там имеет укрепленные позиции еще с 2014 года. Наиболее вероятным может быть контрнаступление на юге в направлении Мелитополя. Этот город – на пересечении двух автомагистралей и важной железнодорожной ветки. Это стратегически важное направление, потому что разделив силы рф под Мелитополем, ВСУ смогут в конце концов освободить Херсонщину.