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У украинского народа сил много, нужно оружие, — боец харьковской ТрО (видео)

Общество 20:53   13.02.2023
Елена Нагорная
У украинского народа сил много, нужно оружие, — боец харьковской ТрО (видео)

Солдат Николай из Красноградского батальона Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ говорит, что у украинского народа есть для победы и силы, и воля, но нужно оружие.

Как пишут в соцсетях 113-й бригады теробороны Харькова, у Николая есть трехлетняя дочь, которая на Новый год загадала единственное желание — чтобы отец был с ней дома.

«Наши говорят, что лучше без электричества, но без путинской России. Скажем так. У украинского народа сил много. Но опять же, возвращаемся к тому, что нужно оружие. Нужно тяжелое оружие, нужна ПВО. ПВО — чтобы защищать гражданскую инфраструктуру, гражданское население. А тяжелое оружие для того, чтобы военные могли проводить операции и освободить оккупированную часть Украины», — отметил защитник.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Солдат Николай из Красноградского батальона Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ говорит, что у украинского народа есть для победы и силы, и воля, но нужно оружие.".