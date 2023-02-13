У украинского народа сил много, нужно оружие, — боец харьковской ТрО (видео)

Солдат Николай из Красноградского батальона Харьковской отдельной бригады ТрО ВСУ говорит, что у украинского народа есть для победы и силы, и воля, но нужно оружие.

Как пишут в соцсетях 113-й бригады теробороны Харькова, у Николая есть трехлетняя дочь, которая на Новый год загадала единственное желание — чтобы отец был с ней дома.

«Наши говорят, что лучше без электричества, но без путинской России. Скажем так. У украинского народа сил много. Но опять же, возвращаемся к тому, что нужно оружие. Нужно тяжелое оружие, нужна ПВО. ПВО — чтобы защищать гражданскую инфраструктуру, гражданское население. А тяжелое оружие для того, чтобы военные могли проводить операции и освободить оккупированную часть Украины», — отметил защитник.