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Генштаб: про обстановку на Куп’янському напрямку та активність авіації РФ

Події 18:29   14.02.2023
Олена Нагорна
Генштаб: про обстановку на Куп’янському напрямку та активність авіації РФ

Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку супротивник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів. Серед них на Харківщині, зокрема, Берестове, Вишневе і Табаївка.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб.

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“Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація”, – повідомили у Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2023 в 18:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 17 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".