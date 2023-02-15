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Ворог продовжує атаку та обстріли на Харківщині – інформація Генштабу

Події 07:20   15.02.2023
Оксана Горун
Ворог продовжує атаку та обстріли на Харківщині – інформація Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківської області.

Уже третю добу Генштаб інформує про спроби ворога атакувати село Гряниківка у районі Дворічної на Куп’янському напрямку.

Гряниківка в Харківській області

Чергову атаку на цей населений пункт відбито. При цьому армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій, зокрема, на Куп’янському напрямку. Тривають також обстріли.

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Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи   Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 07:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби під обстрілами було понад 20 населених пунктів Харківської області".