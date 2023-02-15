По Куп’янську били ракетами, а вранці він знову потрапив під обстріл.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківській області за добу. Найбільше дісталося Куп’янську.
“У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні, о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих“, — написав Синєгубов у телеграмі.
Крім Куп’янська, під обстріли на Харківщині за добу потрапили щонайменше 20 населених пунктів – в основному, біля лінії фронту та кордону.
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“На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.” – зазначив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківській області за добу. Найбільше дісталося Куп’янську".