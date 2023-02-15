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По Куп’янську били ракетами, а вранці він знову потрапив під обстріл.

Події 08:48   15.02.2023
Оксана Горун
По Куп’янську били ракетами, а вранці він знову потрапив під обстріл.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківській області за добу. Найбільше дісталося Куп’янську.

У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні, о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих“, — написав Синєгубов у телеграмі.

Крім Куп’янська, під обстріли на Харківщині за добу потрапили щонайменше 20 населених пунктів – в основному, біля лінії фронту та кордону.

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На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну. Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.– зазначив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харківській області за добу. Найбільше дісталося Куп’янську".