Последствия обстрелов Харьковщины: полиция показала фото
Фото: ГУНП в Харьковской области
В течение суток Харьковскую область обстреливали из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов, сообщила полиция.
«В течение прошедших суток враг атаковал из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечья, Двуречная, Терновая, Глубокое, Веселое и Липцы», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Там отметили, что в Купянске российские террористы повредили жилые дома и здание пожарно-спасательной части.
Пострадавших нет.
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На местах обстрелов работают следователи и эксперты.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 10:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток Харьковскую область обстреливали из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов, сообщила полиция".