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Последствия обстрелов Харьковщины: полиция показала фото

Происшествия 10:18   22.03.2023
Оксана Горун
Последствия обстрелов Харьковщины: полиция показала фото Фото: ГУНП в Харьковской области

В течение суток Харьковскую область обстреливали из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов, сообщила полиция.

«В течение прошедших суток враг атаковал из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечья, Двуречная, Терновая, Глубокое, Веселое и Липцы», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 марта - фото полиции
Фото: ГУНП в Харьковской области

Там отметили, что в Купянске российские террористы повредили жилые дома и здание пожарно-спасательной части.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 марта - фото полиции 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

Пострадавших нет.

Последствия обстрелов Харьковщины 21 марта - фото полиции 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

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    • На местах обстрелов работают следователи и эксперты.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 10:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток Харьковскую область обстреливали из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов, сообщила полиция".