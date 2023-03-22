Последствия обстрелов Харьковщины: полиция показала фото

В течение суток Харьковскую область обстреливали из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов, сообщила полиция.

«В течение прошедших суток враг атаковал из ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечья, Двуречная, Терновая, Глубокое, Веселое и Липцы», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Там отметили, что в Купянске российские террористы повредили жилые дома и здание пожарно-спасательной части.

Пострадавших нет.

На местах обстрелов работают следователи и эксперты.