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Наслідки обстрілів Харківщини: поліція показала фото

Події 10:18   22.03.2023
Оксана Горун
Наслідки обстрілів Харківщини: поліція показала фото

Протягом доби Харківську область обстрілювали зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, повідомила поліція.

“Протягом минулої доби ворог атакував зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків і мінометів Куп’янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілечу, Дворічну, Тернову, Глибоке, Веселе та Липці”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілу Харківщини 21 березня - фото поліції

Там зазначили, що в Куп’янську російські терористи пошкодили житлові будинки та будівлю пожежно-рятувальної частини.

Наслідки обстрілу Харківщини 21 березня - фото поліції 3

Постраждалих немає.

Наслідки обстрілу Харківщини 21 березня - фото поліції 4

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    • На місцях обстрілів працюють слідчі та експерти.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 10:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби Харківську область обстрілювали зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, повідомила поліція".