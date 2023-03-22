Наслідки обстрілів Харківщини: поліція показала фото
Протягом доби Харківську область обстрілювали зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, повідомила поліція.
“Протягом минулої доби ворог атакував зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків і мінометів Куп’янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілечу, Дворічну, Тернову, Глибоке, Веселе та Липці”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Там зазначили, що в Куп’янську російські терористи пошкодили житлові будинки та будівлю пожежно-рятувальної частини.
Постраждалих немає.
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На місцях обстрілів працюють слідчі та експерти.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 10:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби Харківську область обстрілювали зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів, повідомила поліція".